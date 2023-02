Màxim històric de 1.160 persones aturades per la Covid-19

C. C. (ANA)

Andorra la VellaLes dades de les persones aturades a Andorra durant els darrers quatre anys han estat fortament influenciades per la crisi de la Covid-19. El primer any de legislatura, el 2019, va tancar amb 390 persones inscrites al Servei d’Ocupació com a demandants de feina, un 2,9% superior al mateix mes de l’any anterior, i 25 persones eren beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària, el que representa un increment del 92,3% respecte a les dades de desembre de l'any 2018.

Però no va ser fins al tancament del 2020 quan el servei d’ocupació va assolir el màxim històric, a causa de la crisi provocada per la pandèmia del SARS-CoV2, amb 1.160 persones registrades a l’atur, un 197,4% més que el mateix mes de l’any anterior, i quan es va registrar un nombre total de 121 persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària, un 384% més que desembre del 2019.

Pel que fa a les dades de tancament de l’any 2021, el nombre global de demandants en recerca de feina es va reduir considerablement, fins a arribar al nombre de 428 persones, un 63,1% menys que desembre de l’any anterior, i el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària va ser de 35, un 71,1% menys respecte al desembre de l’any 2020.

La tornada a les dades habituals publicades pel servei d’ocupació del Govern es va donar en el tancament de l’any 2022, quan es van registrar 370 persones en l’atur, un 13,6% inferior al mateix mes de l’any anterior, i el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària va ser de 17, un 51,4% inferior respecte al desembre de l’any 2021.