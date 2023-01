Més de 400.000 esquiadors per Nadal

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts han tancat el període nadalenc amb xifres de visitants satisfactòries. Concretament, entre el 19 de desembre i el 8 de gener, un total de 407.000 esquiadors han passat per Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, una xifra similar, tot i que lleugerament inferior (un 3%) a l'obtinguda l'any passat en aquestes dates. D'aquesta manera, manifesten que Andorra s'ha refermat un cop més com una de les destinacions principals escollides per passar les festes de Nadal i afronta les pròximes setmanes amb bones previsions de visitants, principalment provinents dels mercats internacionals.

Grandvalira Resorts fa una valoració positiva del període nadalenc i destaca que durant les dues primeres setmanes de les vacances, les estacions andorranes han registrat una ocupació a les pistes lleugerament superior a la de l'hivern passat, mentre que en la darrera setmana i la primera de gener, hi ha hagut un lleuger descens.

Entrant al detall, Grandvalira ha estat el domini que ha acollit més esquiadors durant aquest període, amb 298.000 visitants, seguida de Pal Arinsal, que n'ha acollit 73.000, un lleuger descens respecte a l'any passat que es compensa amb l'augment de la despesa mitjana per client, la qual ha crescut notablement. Per la seva part, Ordino Arcalís ha rebut 36.000 esquiadors durant el període nadalenc, i en l'acumulat fins ara de la temporada ha registrat una pujada de visitants del 60% respecte fa un any, a causa de les bones condicions de l'estació i als tancaments que van perjudicar-la a l'inici de l'hivern passat.

Així doncs, la mitjana diària d'esquiadors a les pistes aquests dies ha estat de 19.380, sent el dia de més afluència global el 28 de desembre amb 32.234 persones, amb una ocupació de 24.168 esquiadors a Grandvalira, de 5.509 esquiadors a Pal Arinsal i de 2.566 esquiadors a Ordino Arcalís. El director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramon Moreno, assenyala que "la previsió per la resta de gener i de la temporada en l'àmbit de reserves és molt bona, per la qual cosa esperem continuar rebent un nombre d'esquiadors similar al de la temporada passada, que va ser excepcional".

D'altra banda, malgrat la manca de precipitacions en forma de neu i les altes temperatures generalitzades al Pirineu i a bona part d'Europa durant el mes de desembre, els dominis del Principat s'han mantingut amb un nombre elevat de pistes obertes. En aquest sentit, assenyalen que la garantia de neu de les estacions andorranes i l'excepcional feina dels equips de terreny han permès que Grandvalira hagi tingut entre 109 km i 132 km esquiables amb gruixos de fins a 35 centímetres, sent l'estació amb més quilòmetres disponibles a tota la Península. Per la seva banda, Pal Arinsal ha mantingut en tot moment més del 85% de les pistes obertes amb gruixos de fins a 40 cm i Ordino Arcalís més del 80% de les pistes amb fins a 55 cm de neu. Amb aquestes xifres, asseveren, les estacions andorranes han estat, un cop més, de les que han pogut oferir millors condicions de tot el Pirineu.

De cara a les pròximes setmanes, les previsions meteorològiques auguren un descens de les temperatures i nevades més importants, especialment els dies 15 i 16 de gener. Moreno manifesta que "durant la primera setmana de gener ja hem tingut unes condicions més favorables, amb algunes nevades febles i temperatures baixes que han permès produir una mica de neu de cultiu".