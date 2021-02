Més d'un centenar de persones s'han quedat sense feina el darrer mes

Andorra la VellaLa destrucció de llocs de treball segueix colpejant el país, que manté, per la pandèmia, una mobilitat molt limitada amb l'exterior que afecta directament l'economia i la creació de feina. Durant el mes de gener s'han quedat sense feina més d'un centenar de persones, segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha considerat que són “dades preocupants, que generen neguit” al Govern. Concretament, a 31 de gener hi havia 1.264 persones desocupades al país, al desembre eren 1.160, una xifra que comença a acostar-se al pic històric registrat el maig passat, quan hi havia 1.761 ciutadans en recerca activa de feina. Paral·lelament, també hi ha menys llocs de treball oferts, si al desembre se n'ofertaven 814, ara n'hi ha 538.

Jover ha manifestat que per “pal·liar” aquests efectes una de les eines són les prestacions de desocupació, que també han augmentant passant de les 121 que es pagaven a finals del mes de desembre a les 259 del mes de gener. També ha volgut destacar el programa per al foment de l’ocupació tant al sector públic com privat a què ja el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, es va referir dilluns. Jover ha recordat que s’ha prorrogat a aquest 2021 i que 186 persones se n’estan beneficiant. De fet, ha destacat que aquest mateix dimecres s’ha acordat la pròrroga del contracte de tres persones més en el marc d’aquest projecte.

El portaveu de l'executiu també ha volgut incidir en les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les reduccions de la jornada laboral (RJL), mesures a les quals, ha recordat, el Govern va destinar 35 milions l’any passat i que van afectar 10.181 treballadors. El ministre ha posat en relleu que aquestes mesures laborals “treuen pressió” al Servei d’Ocupació. Qüestionat pels mitjans de comunicació, també ha detallat que al gener s’havien fet 795 sol·licituds de 653 empreses i que totes corresponen a l’antiga llei ja que la nova encara no és vigent; en aquest sentit, ha recordat que el nou text suposa la flexibilització d’aquests ERTOs i ha afegit que si hi ha “un repunt” en les demandes serà, precisament, amb la nova llei.

Preguntat sobre les dificultats que estan tenint algunes empreses per gestionar aquestes STCT i RJL, Jover ha destacat que “s’ha reforçat el departament de Treball” amb treballadors per exemple de Finances i ha recordat que es tracta d’una mesura nova, ja que l’any passat no existia i a la qual ha calgut, també, una adaptació. Ha volgut, però, reconèixer el “’mea culpa’” del Govern i ha incidit en l’elevat volum de peticions que han de gestionar. Així, ha concretat que de les sol·licituds rebudes al gener 342 s’han resolt favorablement; 250 desfavorablement; 203 estan en curs: 121 de les quals a l’espera d’informació de l’empresa i 82 perquè s’està negociant amb l’empresa el retorn del deute que tenen amb l’administració, i 20 que encara s’estan estudiant.

Jover ha remarcat que amb la nova llei es preveu també una automatització de certes mecanismes i, per tant, es reduirà la càrrega administrativa i ha puntualitzat que “malauradament” algunes empreses cometen “errors” que poden diferir la tramitació.