Més d'11.000 passatgers el 2022 a l'aeroport Andorra-La Seu

La Seu d'UrgellL'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell ha tancat el 2022 amb 11.238 passatgers, més del doble que els 5.145 de l'any anterior, segons dades facilitades per Aeroports de Catalunya. L'increment té com a principal motiu la posada en marxa de la ruta regular que connecta amb Madrid-Barajas dos cops per setmana i que opera Air Nostrum.

El mes amb un volum de viatgers més alt ha estat el d'octubre, amb 1.090 passatgers, segons ha informat Ràdio Seu. També es van superar el miler d'usuaris al gener, el febrer i el juny, i pràcticament es va arribar a aquesta xifra durant els mesos d'abril, maig i juliol. Mentrestant, al novembre i desembre es van registrar més de 900 viatgers. Al setembre la xifra va ser de 850 i tant al març com a l'agost es van superar els 700.

Tot i el fort augment d'usuaris, pel que fa al volum d'operacions hi ha hagut un descens respecte del 2021. Així, l'Aeroport Andorra-la Seu ha tancat el 2022 amb 5.686 enlairaments o aterratges, mentre que l'any anterior n'hi havia hagut un miler més, 6.846. Des d'Aeroports de Catalunya atribueixen aquest descens a "l'ajustament de les operacions de formació".