Més permisos de temporada a l'hoteleria, comerç, agències de viatge i empreses de neteja

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat l'ampliació de les quotes especials de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en els sectors de l'hoteleria; el comerç en general, inclòs el de lloguer de material esportiu, i activitats immobiliàries; les agències de viatges i, les empreses de neteja i bugaderia.

Avui dia, els contingents de quotes aprovats pels sectors de l'hoteleria i del comerç en general, inclòs el de lloguer de material esportiu, i activitats immobiliàries s'han exhaurit, havent fins i tot fet ús de l'ampliació del 30% previst en els respectius reglaments. S'han lliurat, respectivament, 4.455 autoritzacions al sector hoteler i 468 al sector del comerç en general, inclòs el de lloguer de material esportiu, i activitats immobiliàries. I, en relació amb els reglaments de quota especials aprovats pels sectors de les agències de viatges i de les empreses de neteja i bugaderia, els seus contingents inicials també s'han exhaurit, trobant-se actualment fent ús de l'ampliació del 30% prevista, que està a punt de ser esgotada.

Tenint en compte aquests fets, i per tal de "no perjudicar el correcte funcionament de les empreses durant la temporada de major activitat" s'han aprovat aquestes ampliacions que suposen 500 permisos més per al sector hoteler; 100 per al comerç en general, inclòs el de lloguer de material esportiu, i activitats immobiliàries; quinze per a agències de viatges i 30 per a empreses de neteja i bugaderia.