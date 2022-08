Més vols xàrters a l'aeroport d'Andorra la Seu abans que acabi l'any

La Seu d'UrgellLa companyia Andorra Aviation Spain començarà a operar a l'aeroport d'Andorra-la Seu aquest any oferint vols xàrters quan s'acabin les obres de l'hangar que acollirà l'activitat de la companyia. L'estructura de l'hangar comptarà amb tres plantes amb serveis complementaris per als passatgers i les tripulacions, segons ha informat RTVA. La inversió necessària per dur a terme l'obra és de més de tres milions d'euros. Els vols acolliran a grups d'entre 8 i 12 persones. Encara no hi ha una data prevista per a l'inici de les operacions.

Amb aquesta nova operació, seran dues les companyies que oferiran vols xàrters a l'aeroport, perquè Serveis Aeris del Pirineu fa quatre anys que s'ha especialitzat en aquesta classe de vols destinats a esportistes d'elit que resideixen al Principat. Les dades d'Aeroports de Catalunya apunten que hi ha hagut un increment durant l'estiu de vols xàrters que tenen com a punt de destí i de sortida a l'aeroport d'Andorra-la Seu.