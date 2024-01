La moda es converteix en la protagonista de gener

El fred es fa notar i amb força a Andorra. Des de la caiguda de la primera nevada de l’any, les temperatures han protagonitzat un descens significatiu i ha provocat que fem sortir de l’armari els abrics més consistents per protegir-nos del fred.

Ja són quatre dies que el termòmetre se situa en temperatures sota zero i això ha coincidit amb l’inici de les segones rebaixes de Pyrénées Andorra que ofereix descomptes de fins al 50% en moda, sabates, accessoris, entre altres articles. Sense dubte, una bona ocasió per comprar peces càlides a preus atractius.

El centre comercial disposa de tots els elements per anar ben abrigat sense perdre l’estil. Des d’abrics elegants fins a jerseis acollidors faran que el teu estil brilli fins i tot en les jornades més gèlides. Un altre element imprescindible per reservar-te del fred són les sabates. Ja sigui que busques botes per combatre la neu o sabates elegants pels teus esdeveniments hivernals, Pyrénées Andorra té una varietat que s'adapta a tots els gustos i necessitats.

Però les rebaixes no s'aturen aquí. Els accessoris també entren dins aquesta campanya amb descomptes irresistibles. Des de bufandes i guants fins a elegants bosses de mà i joieria de moda. Elements que ajudaran a complementar el teu look amb detalls que faran que el teu estil sigui únic.