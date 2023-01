Nadal i Coopalsa haurien perdut més d'un milió d'euros amb la nova compensació

Andorra la VellaNadal i Coopalsa haurien perdut més d'un milió d'euros amb l'aplicació de la nova tarifa de compensació pel transport públic gratuït. Així es desprèn de les dades proporcionades pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa, les quals mostren, tenint en compte les dades registrades durant la prova pilot, entre juliol i desembre del 2022, que amb la metodologia de pagament de 30 euros per abonament, les concessionàries del servei han rebut 4.513.973 euros. Tanmateix, amb la nova compensació d'1,30 euros per viatge efectiu, les companyies només haurien percebut 3.455.420 euros, el que equival a una diferència d'1.058.553 euros.

Tot i la informació que es desprèn de les dades facilitades, des de l'executiu defensen que el canvi en la tarifa suposa una millora respecte a la recaptació abans de l'inici de la prova pilot i de la xifra prevista a les ofertes de les concessionàries en un 32 i un 45%, respectivament. Mantenint la compensació de 30 euros per cada abonament activat, les companyies han augmentat els ingressos previstos en un 73 i un 90%.

Cal recordar que el Govern ha decidit canviar la metodologia de pagament perquè s'ha comprovat que el 70% dels usuaris duu a terme menys de quinze viatges al mes i consideren més just aquest nou sistema de compensació per trajecte que permetrà que al llarg d'aquest any el transport públic continuï sent gratuït per als ciutadans. D'aquesta manera, exposen que és normal que un cop conclòs el període de prova que ha suposat la implantació d'aquesta gratuïtat, s'hagin posat "les dades sobre la taula" i s'hagi optat per un sistema "més equànime", de tal manera que "pagui pel servei prestat", tal com va manifestar aquest dimecres el ministre de Finances i portaveu, César Marquina.

Des de les concessionàries han posat en relleu la seva "sorpresa" davant l'anunci de l'administració i, tot i que no discuteixen la voluntat de fer un canvi tarifari, han lamentat "profundament la manca de respecte i rigor amb què es treballen i es comuniquen les decisions que afecten les dues empreses del transport públic de viatgers" abans d'informar-les.