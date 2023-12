El compte enrere per celebrar Nadal amb família o amics ha començat. Ara arriben les presses per acabar de fer les últimes compres nadalenques i IO:Electro&Home et vol donar un cop de mà acostant-te algunes idees que et poden ajudar. En el catàleg de regals d'IO:Electro&Home trobaràs una acurada selecció de productes que combinen tecnologia d'avantguarda amb elegància per fer de la teva llar un lloc més intel·ligent i acollidor.

IO:Electro&Home celebra un Nadal que flipes!

Dispositius mòbils de darrera generació, smart TV, productes informàtics, fotografia, articles gaming, petit electrodomèstic, entre altres. Aquests són, a grans trets, alguns dels productes que IO:Electro&Home ha inclòs en el seu catàleg perquè tinguis un Nadal que flipes!! Des d'ara disposes d'un total de 16 pàgines plenes de propostes per estar a l'última en tecnologia.