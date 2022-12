Un Nadal sostenible i d'estalvi energètic

Està més que demostrat que durant aquesta època de l'any el consum es dispara en tots els sentits, però el context socioeconòmic en el qual estem sotmesos ens està fent reflexionar sobre els nostres hàbits. Des de fa un temps que els ímputs que rebem són ben clars: hem de ser més sostenibles i fer un ús responsable de l'energia. En definitiva, que hem de practicar l'estalvi.

Grup Pyrénées és un clar exemple d'aquest canvi que s'ha de dur a terme entre tots. Ho manifesta el president del Grup Pyrénées, Patrick Pérez, que assenyala a l'editorial de la revista de Nadal que "enguany, per primer cop, substituïm l’enllumenat de Nadal de la façana dels Grans Magatzems per una ambientació de baix consum i del tot sostenible". Prova d'això està en què, finalment, el centre ha aconseguit reduir fins a un 69% l'enllumenat de la façana si es compara al de l'any passat. Però les accions de Pyrénées van més enllà. I és que la calefacció al centre no supera els vint graus mentre que a l'estiu la temperatura no baixa dels vint-i-sis graus. Mesures que estan incloses dins el pacte per l'estalvi energètic de Govern i que Grup Pyrénées ja va signar en el seu moment.

A Epizen Andorra passa exactament el mateix. La decoració nadalenca del centre comercial ha volgut obviar l'ús del plàstic. D'aquí que tots els materials que s'empren són de fusta i tela. Els arbres nadalencs del centre comercial són naturals. Tot ells, 19 en total, seran retornats al seu hàbitat natural una vegada acabi Nadal, és a dir, es replantaran als boscos de Sant Julià de Lòria. Respecte a la il·luminació d'Epizen, la seva façana només està il·luminada al 50% de la seva totalitat i l'horari d'encesa s'ha vist reduït com a mesura d'estalvi energètic. Amb tot, enguany s'ha prescindit de la il·luminació nadalenca interior. Només en disposen els arbres de Nadal més voluminosos.

La solidaritat també està present aquest Nadal

La solidaritat és un altre dels components que destaquen en aquesta campanya de Nadal de Grup Pyrénées. En el cas d'Epizen, les diferents botigues del centre comercial disposen d'unes guardioles perquè qui vulgui pugui fer el donatiu que desitgi. A més, a Carrefou Epizen es poden fer donacions d'aliments. Tot en benefici de Càritas Sant Julià de Lòria.

Pyrénées Andorra també ha posat en marxa la seva vessant solidària. Tot aquell que ho vulgui pot portar al centre aquella joguina de casa que no s'utilitzi, però que està en bon estat. També hi ha l'opció de comprar una joguina nova per dipositar-la al punt de recollida de joguines ubicada a la secció de nens. Posteriorment, tots els articles seran entregats a una ONG del país.