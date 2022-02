naGRUP renova la seva flota de vehicles amb Pyrénées Industrials

Andorra la VellaL'empresa de transport, duanes i logística naGRUP ha renovat la seva flota de vehicles amb Pyrénées Industrials. La companyia, que treballa des de fa més de cinquanta anys en l'aprovisionament, el transport, l'emmagatzematge i la distribució de mercaderies a Andorra, la Cerdanya, Barcelona, Tolosa i Lleida, ha adquirit recentment sis camions de mercaderies pel repartiment des d'Andorra, cinc camions rígids per al transport dins el Principat i dues furgonetes de repartiment nacional. No és la primera vegada que naGRUP tanca un acord d'aquestes característiques amb Pyrénées Industrials -de fet, fa anys que mantenen una estreta relació comercial- però el darrer acord sí que representa una important actualització dels seus vehicles.

El director de naGRUP Andorra, Gerard Sánchez, ha explicat a l'ANA Economia que "per tal de complir la visió estratègica de la companyia sobre el que considerem que ha de ser el transport a Andorra, necessitem disposar de vehicles nous, el menys contaminants possibles i amb una gestió de 'reting' i tot això ens ho dona un proveïdor de referència com Pyrénées Industrials, amb qui tenim una relació de 'partners'". En aquest sentit, Sánchez també ha assenyalat que "per a naGRUP és rellevant col·laborar amb una empresa que disposi d'una gran tipologia de vehicles i que tinguin la capacitat de servir un gran volum de maquinària, ja que nosaltres cobrim moltes necessitats". En la mateixa línia, el cap de vendes de Pyrénées Industrials, Josep Cancelos, destaca que naGrup és per a ells, "és un clar exemple de 'client integral', ja que han confiat en nosaltres per assessorar-los i gestionar-los molts serveis de venda, postvenda i assegurances".

El Model 'renting'

En el darrer acord de 13 vehicles tant naGRUP com Pyrénées Industrials destaquen el canvi de model pel que fa a l'adquisició tradicional dels vehicles, "que passa a ser un sistema 'renting', per tal de disposar sempre de vehicles d'avantguarda i que compleixin la legislació mediambiental", ha assenyalat el director de naGRUP Andorra. El 'renting' permet als clients disposar -com si fossin propis- de tota una flota de vehicles amb la seva gestió de postvenda integral.