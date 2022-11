Només es podrà apujar un 2% el preu del lloguer en els contractes signats des de fa com a mínim un any

Andorra la VellaEntre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2023, s'actualitzen les rendes dels contractes d'arrendament d'habitatge per a residència habitual i permanent. En el cas dels contractes vençuts i que estan en situació de pròrroga tàcita o forçosa des del 31 de desembre del 2022 o abans: es pot incrementar fins a un màxim del 5%. Aquesta mesura no és aplicable si les parts han convingut la desafectació del contracte amb les condicions previstes a la Llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança. En el cas dels contractes que es trobin en vigor des de fa com a mínim un any i, per tant, no prorrogats, es podran incrementar fins a un màxim del 2%. Aquestes mesures, acompanyades amb altres relacionades amb les pensions i el salari mínim, han estat exposades per Xavier Espot, Jordi Gallardo i Víctor Filloy després de la reunió del Consell Econòmic i Social.