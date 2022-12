Només una vintena de residents cobren l'ajuda per desocupació

Andorra la VellaL'ocupació plena a Andorra és una realitat segons les dades del departament d'Estadística que mostren com actualment hi ha només 21 persones que estan percebent l'ajuda als desocupats. Destaca que per nacionalitats hi ha una clara majoria d'andorrans amb dotze persones, el que significa un 57% del total. La resta es divideix entre sis espanyols, dos portuguesos i un francès. Crida l'atenció que no hi ha cap extracomunitari percebent aquest suport que es dóna a la gent que no té feina.

L'evolució de l'últim any amb un gran creixement econòmic és patent amb la baixada en picat del nombre de persones que percep l'ajuda per desocupació involuntària. Al novembre de l'any passat hi havia 62 persones en aquest programa i actualment són 21. És rellevant que hi ha el doble d'homes (14) que de dones (7). Cal destacar que des de febrer d'aquest any les xifres es mantenen molt baixes i molt estables.