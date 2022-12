Nou parallamps al pic de Carroi per evitar incidències

Andorra la VellaAndorra Telecom ha instal·lat un parallamps d’última generació a l’antena de comunicacions del pic de Carroi, per a minimitzar la possibilitat d’incidències durant les tempestes elèctriques. Aquest dispositiu, que utilitza la informació proporcionada per una sèrie de sensors de camps elèctrics, juntament amb la informació obtinguda d’una xarxa de detecció de llamps d’alta precisió, aïllarà automàticament la torre quan una tempesta perillosa s’aproximi i existeixi un risc potencial per a les instal·lacions, informen des de la companyia.

D’aquesta manera, "es podran reduir de manera significativa les incidències generades per aquests tipus de fenòmens meteorològics", maximitzant el temps de servei de la torre de comunicacions més important del país. L’antena del pic de Carroi, situada a més de 2.300 metres d’altitud, dona servei de ràdio, TDT i telefonia mòbil a gran part del país.