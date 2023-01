Nova fórmula per calcular l'augment salarial obligatori per evitar injustícies

Andorra la VellaA partir de l'1 de gener del 2023 els empresaris estan obligats a incrementar, com a mínim, el salari de les persones que percebin un salari fix brut inferior a 48.000 euros. L'índex de revaloració és en funció de la franja salarial: la revalorització més alta és per als qui cobren el salari mínim i va decreixent de manera gradual fins als qui cobren 48.000 euros anuals. La pujada és d'un 7% en els salaris més baixos i d'un 0,5% en els de 4.000 euros. Per sobre dels 4.000 els empresaris no estan obligats a aplicar l'increment.

El sistema d'augment s'ha canviat, però per una esmena que els grups de la majoria han presentat al projecte. Inicialment, es fixava el 7% pel tram més baix de salaris i s'establia una franja de 200 euros on s'anava baixant 0,5 punts successivament. Per exemple, les persones que cobren des de 1.200 euros als 1.400, tindrien un augment del 7%. Les persones que cobren dels 1.400 als 1.600, tindrien un augment del 6,5%, i així successivament.

No es farà així perquè el sistema creava injustícies. Per exemple, si una persona cobrava 1.400 euros se li apujava el 7%, però si cobrava 1.401 se li augmentava el 6,5%. Així qui guanya menys passa a guanyar més. Per tant, s'ha establert que es farà una taula que apliqui l'increment en forma descendent de forma lineal segons el sou que es cobra.

La taula estarà publicada perquè cada empresari sàpiga el que s'ha d'increment a cada treballador. Es preveu que la llei estigui aprovada el 19 de gener i per tant l'augment de salaris ja arribi en la nòmina d'aquest mes.