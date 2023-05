Nova pujada dels preus del tabac a Espanya

Andorra la VellaEspanya va confirmar dissabte passat la nova pujada dels preus del tabac que experimentarà. I és que es veuran afectats tota mena de productes, com ara cigars, cigarrets o picada de pipa.

La Resolució de 19 de maig de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs comunica així les noves tarifes. En concret, van entrar en vigor a tots els estancs dissabte passat, per la qual cosa pot agafar per sorpresa més d’un client.

Aquests preus s’aplicaran a tot el territori del país veí, a excepció de Canàries. Així doncs, entre les marques afectades per les pujades hi ha algunes conegudes com a Davidoff, Vegafina, Vegas Robaina, Condega, Eiroa, CAO o Mississipí, entre d’altres.