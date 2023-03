Noves accions per afavorir l’estalvi energètic a Grup Pyrénées

Diumenge vinent, 5 de març, se celebra el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, una jornada que ha de servir per reflexionar i crear consciència de la importància de l'ús racional de l'energia.

Des de l’any passat, a Andorra s’han impulsat un seguit de mesures d'estalvi energètic tant per al sector públic com per al privat. En l’àmbit del comerç, Govern i operadors van signar mesos enrere un conveni de col·laboració per establir un paquet de mesures d'estalvi energètic. Un document que, avui dia, continua vigent i més actiu que mai.

Grup Pyrénées fa part del compromís per a l’estalvi energètic des del primer moment, sent la primera companyia del país que va implementar mesures com l’apagada dels llums dels aparadors a les 22h o la substitució, les passades festes de Nadal, del tradicional enllumenat nadalenc per una ambientació sostenible de la façana de l’emblemàtic edifici de Pyrénées a l’avinguda Meritxell.

Sent un dels motors econòmics del país, Grup Pyrénées ha assumit aquesta responsabilitat i continua treballant per ser una companyia sostenible exemplar. En aquest sentit, aquest 2023 el grup empresarial té previst dur a terme accions com el desenvolupament d’un pla de mobilitat, fer el càlcul de la petjada de carboni i treballar en la compensació de les emissions, entre altres. Mesures que comporten fer un pas més en la reducció i eficiència del consum d'energia.

Val a dir que Grup Pyrénées porta força camí recorregut en aquest àmbit de responsabilitat. Durant el 2022, a més d'entrar a formar part del pacte per l'estalvi energètic impulsat per Govern, la companyia va posar en marxa un pla per a la instal·lació de plaques solars, la introducció de millores en l'aïllament i en les calderes dels edificis, la instal·lació d’il·luminació LED, l’aplicació de sistemes de climatització i refrigeració com el ‘freecooling’ o la formació d’un equip de treball en matèria d'estalvi energètic.