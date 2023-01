Obertura total a Ordino Arcalís i Pal Arinsal i 190 km esquiables a Grandvalira

Andorra la VellaLes nevades d'aquesta setmana estan deixant uns gruixos molt ben rebuts a les estacions de Grandvalira Resorts, que preveu obrir aquest cap de setmana pràcticament el total dels seus 303 km. En concret, Pal Arinsal i Ordino Arcalís comptaran amb totes les seves instal·lacions a ple rendiment i gruixos de fins a 1 m de neu en el cas d'aquesta darrera, mentre que Grandvalira fregarà el 100% amb 190 km esquiables i gruixos d'entre 40 i 70 cm de neu pols.

Això ha estat possible gràcies a les precipitacions en forma de neu i les baixes temperatures que han deixat gruixos de 40 cm a Pal Arinsal, 35 cm a Ordino Arcalís i 15 cm a Grandvalira. A més, els mapes meteorològics preveuen una forta nevada de cara a aquesta nit que deixarà entre 15 i 20 cm més de neu i que possibiliten, per tant, un cap de setmana d'esquí amb unes condicions excel·lents a totes les estacions de Grandvalira Resorts. Les previsions també pronostiquen sol a partir de dissabte a mig matí.

Amb tot, durant les setmanes en què no hi ha hagut precipitacions les estacions andorranes no han baixat del 60% de quilòmetres disponibles per a la pràctica d'esquí, com marca la Garantia de Neu de Grandvalira Resorts, comptant fins i tot amb més del 80% de les pistes i gruixos de fins a 55 cm de neu a les estacions d'Ordino Arcalís i Pal Arinsal en els moments més complicats, la qual cosa els ha permès oferir una de les millors condicions de neu dels Pirineus durant tot el període de sequera.

Setmana de competicions

Ha estat una setmana intensa a les estacions de Grandvalira Resorts, també pel que fa a les competicions. Ordino Arcalís ha acollit la 31a edició del Trofeu Borrufa, una competició internacional d'esquí alpí que ha reunit a més de 200 esquiadors d'entre 12 i 16 anys provinents de 27 països d'arreu del món. A falta dels resultats de la darrera jornada, la delegació andorrana ha sumat fins al moment 5 medalles i 8 podis, i ha resultat en quarta posició al National Team Event.

Per la seva banda, Pal Arinsal es prepara per rebre la Copa del Món d'Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra que s'iniciarà demà divendres amb la cerimònia d'obertura que tindrà lloc al poble d'Arinsal, mentre que l'acció recaurà durant el cap de setmana amb la Individual Race el dia 21, i el dia 22 amb la Vertical Race.

Restauració i activitats a ple rendiment

Les diferents activitats de Grandvalira Resorts i els seus locals de restauració també funcionaran a ple rendiment. L'après-ski de L'Abarset comptarà amb el DJ d'R&B Blade avui dijous, la música house de Marta Van Dam demà divendres i Dosem amb el seu house progressiu el dissabte. El diumenge, el local segueix amb la seva aposta ''Friends and Family'' amb música dels anys 80 i 90 dedicada a pares i mares que volen gaudir en família de l'ambient après-ski andorrà.

Les terrasses i restaurants dels dominis oferiran les seves millors vistes amb les muntanyes cobertes de neu i una gastronomia de qualitat, com el Racó de Solanelles amb la seva nova barbacoa exterior, l'icònic restaurant La Coma d'Ordino Arcalís que, a més, ha comptat amb una renovació profunda, o la terrassa del Xiringuito al Coll de la Botella de Pal.

Pel que fa a les activitats, el Mon(t) Magic Family Park disposarà de totes les seves propostes disponibles, on destaquen el Màgic Gliss, el tobogan biplaça que descendeix durant 550 m entre les muntanyes, i la Tirolina, amb un desnivell de 40 metres que permet assolir velocitats de fins a 80 km/h mentre es vola per sobre la vall de Canillo.

El paisatge blanc que han deixat les nevades presenta una oportunitat única per gaudir al màxim de les diferents propostes de les estacions com les excursions en múixing, les motos elèctriques Moonbikes o els circuits de raquetes de neu o skimo. I en aquest sentit, també per esprémer l'experiència amb la companyia dels Grandvalira Mountain Guides per anar fins a llocs emblemàtics com el Mirador Solar de Tristaina o, simplement, per descobrir els racons més amagats dels boscos andorrans.