Ocupació hotelera del 89% per Cap d'Any

Andorra la VellaGairebé nou de cada deu llits d'hotel han estat ocupats durant el cap de setmana de Cap d'Any. Així es desprèn de les dades facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), on s'indica que durant el mateix període de l'any passat la mitjana se situava només quaranta dècimes per sota (89,06%). "Veiem que en aquesta segona part de les festes, l'ocupació mitjana és molt similar a la del 2021", exposa el director de la patronal, Jordi Pujol.

En relació amb les ocupacions al llarg del mes de desembre, l'UHA ha tancat l'any amb una mitjana de pernoctacions del 63,35%, mentre que al mateix mes de l'exercici anterior va ser del 59,50%. L'augment de reserves durant el darrer mes de l'any l'atorguen al lleuger increment de les ocupacions durant la primera part de les festes, des de Nadal fins a Sant Esteve.