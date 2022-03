Ofelia, el nou inquilí de les llars andorranes

Andorra la VellaCinc mesos des- prés d’haver arribat a Andorra de la mà de Grup Pyrénées, Of elia ha aconseguit instal·lar-se a les llars d’Andorra, especialment a les de recent construcció. I és que l’exclusiva marca de mobles i decoració és una de les favorites dels interioristes que s’encarreguen del disseny dels nous habitatges de luxe que s’estan construint arreu del país. De fet, el mateix CEO d’Ofelia, Francisco Segarra, confessava sorprès fa uns dies que la botiga d’Andorra la Vella –ubicada a l’establiment on abans hi havia l’outlet, a 100 metres de la perfu- meria de Pyrénées Andorra– “ha hagut d’ampliar la seva oferta de mobles perquè els clients que venien buscaven molt més que ob- jectes de decoració; la majoria necessiten moblar casa seva i hem tingut casos de gent que ha entrat i s’ha endut tot un menjador sencer”.

El sector confirma que el negoci vinculat a la decoració de la llar i la venda de mobles va experimentar un creixement exponencial durant la pandèmia de la Covid-19. Passar més temps dins de casa va augmentar les vendes i, a Andorra, va impulsar l’obertura d’aquesta gran botiga home&decor. En aquest sentit, l’aliança de Grup Pyrénées amb Ofelia el novembre del 2021 forma part de l’estratègia de la companyia andorrana de vincular-se amb les firmes més prestigioses, especialment quan l’acord implica poder vendre els seus productes de manera exclusiva, com és el cas. Ofelia és una marca nascuda al País Valencià i compta amb molt poques botigues físiques a la península, un fet que encara posa més en valor la seva presència al nostre país. En menys de mig any, Ofelia ha demostrat amb el seu nivell de vendes que Andorra necessitava propostes diferents en el món de l’interiorisme i la decoració. I en la mateixa línia, Segarra assegurava que sempre havia sentit que “faltava un espai així al Principat, on la gent pogués anar i triar fer-se una casa amb un estil molt andorrà; un lloc on poder sentir, veure i tocar els objectes”.

En un moment en què la venda en línia és a l’ordre del dia, Grup Pyrénées i Ofelia han apostat per la botiga tradicional, creant un espai de més de 650 metres quadrats, amb l’objectiu de consolidar el concepte de marca i que els visitants puguin conèixer millor l’estil vintage d’Ofelia. “La compra en línia és perfecta quan ja coneixes molt la marca, hi confies i saps perfectament allò que rebràs, especialment en el món de la decoració i l’interiorisme, en què no és el mateix veure una vaixella o una catifa en una foto que poder-la tocar i notar la seva textura, la seva llum... A més a més, crec que la botiga física també dona confiança als consumidors, perquè sovint quan et comuniques per internet no saps ni qui hi ha a l’altra banda”, defensava el CEO d’Ofelia. Les seves col·leccions s’han adaptat als gustos dels andorrans i els objectes seleccionats expressament per al país es combinen amb l’oferta que Ofelia presenta cada estació.

Com a marca partner de Grup Pyrénées, Ofelia ofereix els mateixos serveis prèmium que la resta de firmes que es troben dins el mateix edifici de Pyrénées Andorra . Això significa que els clients disposen de finançament, poden utilitzar el servei a domicili amb enviament gratuït de les seves compres i tenen l’oportunitat de fer encàrrecs sobre catàleg. A més a més, els que tenen l’aplicació mòbil MyPyri acumulen un 3% de saldo en cada adquisició que facin. L’interiorista Francisco Segarra va posar en marxa el projecte d’Ofelia fa només tres anys, però en poc temps ha aconseguit convertir-se en una marca de referència en el món de la decoració. Ofelia ja ha après a caminar i ara s’està obrint pas al Principat d’Andorra.