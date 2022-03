Les 20 benzineres catalanes (moltes a Lleida) que fan competència directa a Andorra

Barcelona / Andorra la VellaEls preus dels carburants han assolit màxims històrics impulsats per l'escassetat causada per la recuperació de l'economia després de la pandèmia i per la guerra a Ucraïna. Segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea, a Espanya l'última setmana el preu de la gasolina de 95 octans se situava de mitjana en 1,84 euros el litre, i el preu del gasoil escalava fins a un històric nivell d'1,81 euros el litre. A Andorra, en general, els preus se situen una mica per sota dels de l’estat veï del sud. Segons les dades que difon la web de Medi Ambient i Sostenibilitat, aquest divendres a la tarda, el preu mitjà de la gasolina de 95 octans se situava en 1,56 euros el litre, i el del gasoil, a 1,53 euros el litre.

A Andorra, de conformitat amb la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, a partir del 20 de desembre del 2008 el preu de venda dels carburants s’estableix lliurement. El Govern d'Andorra facilita els preus de venda al públic dels carburants que es comercialitzen a les estacions de servei del país. A la web s'hi pot trobar el preu de venda al públic actual (PVP) per cada tipus de carburant, actualitzat periòdicament per les estacions de servei. D’acord amb la informació constantment actualitzada de la web, es detecta fàcilment que, a diferència d’Espanya, al Principat no hi ha molta diferència de preus, ni per parròquies ni per marca. Només les benzineres Stela, de l’avinguda Príncep Benlloch d’Andorra la Vella, ofereixen preus per sota de la mitjana.

A Espanya, els preus de mitjana es calculen cada setmana amb els preus de venda al públic que ofereixen les més de 14.000 estacions de servei que té l’estat veï. Però els preus s'actualitzen de forma constant i el govern espanyol té una aplicació on es poden consultar online. Escollir bé on es fa benzina pot comportar importants estalvis per als conductors. Per exemple, en gasolina de 95 octans, el preu més barat a Catalunya és d'1,469 euros el litre, mentre que el més car és de 2,139 euros. És a dir, una diferència de més de mig euro (67 cèntims). Omplir un dipòsit d'un cotxe de 60 litres de capacitat, en el primer cas, costa 88,14 euros, mentre que en el segon s'enfila a 128,34 euros. És a dir, anant a la gasolinera més barata es pot estalviar fins a 40 euros. Una cosa semblant passa amb el dièsel. El mateix dipòsit de 60 litres amb el gasoil més barat costa 84,6 euros, mentre amb el més car puja a 122,34 euros. Repostar on el gasoil és més barat pot produir un estalvi de 37,74 euros respecte al lloc on és més car.

Aquestes són les 10 benzineres de Catalunya amb la gasolina de 95 octans més barata, segons les dades aportades al ministeri per a la Transició Ecològica aquest mateix divendres:

Benzineres amb la gasolina de 95 octans més barata de Catalunya (en €/litre) Cepsa. Carrer Llançà. Port de la Selva 1,469

Alcampo de Sant Boi de Llobregat 1,628

Gadcar. Carrer Tàrrega. Vallfogona de Balaguer 1,629

Campsa Express. C-148. Vallfogona de Balaguer 1,629

Bon Àrea. Carrer del Mig. l'Hospitalet de Llobregat 1,638

Bon Àrea. Carrer Estiu. Badalona 1,639

Bon Àrea. Avinguda Bertran i Güell. Gavà 1,639

Campsa Express. Avinguda Bertran i Güell. Gavà 1,639

Bon Àrea. BV-2005. Torrelles de Llobregat 1,639

E.S. Sant Guim. Carretera A Calaf. Sant Guim de Freixenet 1,639

Fer benzina en alguna d'aquestes estacions de serveis pot comportar un important estalvi en relació amb les més cares. La més cara de Catalunya, al municipi de Montseny, té la gasolina de 95 octans a 2,139 euros el litre. És l'única de Catalunya amb un preu que supera els 2 euros el litre, però n'hi ha d'altres que s'hi acosten, com la benzinera Ubach de l'avinguda del Paral·lel de Barcelona, on el litre de gasolina de 95 octans costa 1,999 euros el litre.

En el cas del dièsel, el top 10 de benzines més barates de Catalunya són les següents:

Les benzineres catalanes amb el gasoil més barat (en €/litre) Benzinera. Carrer Dr. Sarrat. Gimenells 1,410

Cooperativa Juncosa. Plaça Major. Juncosa 1,441

Beroil. C-55. Sant Joan de Vilatorrada 1,609

Cepsa. Carrer Llançà. El Port de la Selva 1,619

Vilacarburants. Avinguda del Vallès. Lliçà d'Avall 1,648

Vilacarburants. Carrer Barcelona. Sant Fost de Campsentelles 1,648

Zona Zero. Carrer Torroella. Palafrugell 1,659

Alcampo. Sant Boi de Llobregat 1,665

Cepsa. N-II. Lleida 1,669

Serviager. Carretera de Tremp. Àger 1,670

La benzinera amb el dièsel més car de tot Catalunya, i l'única que supera els 2 euros el litre, és la del municipi de Montseny, on aquest divendres el preu se situava en 2,039 euros el litre. Els preus no arriben als dos euros, però s'hi acosten, a l'estació de servei Sant Isidre de les Borges Blanques (1,982 euros), l'Exp Oil de Figueres (1,979 euros) i MLC de Bàscara (1,974).

El ministeri espanyol fa també un informe mensual dels preus dels carburants, segons el qual la província de Lleida és la segona de l'estat espanyol amb la gasolina de 95 octans més barata de mitjana, per darrere d'Almeria. Girona és la 24a província amb el preu més barat, Barcelona la 26a i Tarragona la 27a. En el cas del dièsel, Lleida és la quarta província amb un preu mitjà més barat, Girona la 16a, Tarragona la 17a i Barcelona la 25a.