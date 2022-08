Les "palanques" de Camp per augmentar la despesa dels turistes i evitar la massificació

CanilloFrancesc Camp, el cònsol major d'Ordino, ha publicat un fil a Twitter en el qual exposa la situació de turisme quant a xifres i proposa diferents accions per tal de solucionar els problemes de mobilitat i la massificació al país durant els períodes de més afluència turística. En primer lloc, defensa que el model actual supera en xifres al de fa 15 anys. Tot i això, reconeix que el fet que arribin cada cop més turistes provoca massificació i problemes de mobilitat.

En segon lloc, considera que s'ha de posar el focus en els diners que deixen els turistes a Andorra i no en el fet que vinguin més turistes. Per dur a terme aquest pla, suggereix dues accions o "palanques". D'una banda, que s'incrementi el preu dels serveis tal com estan fent Caldea o Grandvalira i que es cobrin serveis que abans eren gratuïts, com el mirador del Roc del Quer o el pàrquing de Sorteny a l'estiu. D'aquesta forma, els turistes augmentarien la seva despesa al país. D'altra banda, creu que s'ha de reduir el nombre de llits turístics. Apunta que és una tasca més difícil de fer que de dir, ja que s'haurien de determinar quins allotjaments haurien de reduir la seva capacitat, entre altres qüestions controvertides. Així, es reduirien els problemes de massificació i de circulació que es generen.

Finalment, explica que aquestes dues "palanques", que són indissociables, comportarien una sèrie de beneficis: més ocupació als llits turístics, més ingressos per les empreses del sector, més capacitat d'inversió per oferir o renovar serveis, més formació per als treballadors i salaris més alts. "En definitiva, més qualitat", sentència Camp.