Paritat en el salari mínim espanyol i andorrà pel 2023: ambdós fregaran els 1.300 euros

Andorra la VellaLa revisió salarial, especialment dels salaris mínims, no és un tema exclusiu de l'actualitat andorrana, sinó que s'estan produint converses a la majoria dels estats europeus de cara a afrontar la crisi inflacionista que sobrevola el Vell Continent. Per això resulta interessant comparar-se amb els països veïns, com són Espanya i França, de cara a saber a quines conclusions està arribant el seu corresponent diàleg social entre Govern, empreses i sindicats.

Pel que fa al Principat, Govern va intervenir "per la falta d'acord" entre sindicats i empreses, el que ha confirmat un increment del 7% dels salaris més baixos, fins als 1.285 euros. En el cas espanyol, aquesta xifra se situarà als 1.100 euros, amb una pujada d'entre un 5 i un 10%. Una concordança que únicament es pot trobar tenint en compte que Andorra estableix un sistema de dotze pagues, mentre que a Espanya són catorze. Si es prorrategen aquestes pagues en dotze, s'observa que la xifra ja arriba als 1.283 euros, únicament dos euros menys que l'andorrà.

En el cas francès, s'està parlant d'un increment que rondaria el 5,6% de pujada, cosa que el situa pràcticament als 1.700 euros mensuals. No obstant això, diferents sectors estan pressionant fortament l'executiu de Macron per una pujada més ambiciosa que arribi al 8,5%.