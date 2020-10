Un pas més per al pla estratègic per la innovació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’ Actua, Jordi Gallardo, ha signat aquest divendres, a Barcelona, un acord amb la Fundació Universitat i Tecnologia la Salle per impulsar el pla estratègic per la innovació d’Andorra. Gallardo ha destacat que “l’objectiu, com en el cas d’altres aliances internacionals, és potenciar la promoció, la diversificació econòmica i el foment de la innovació a Andorra, atraure talent i inversió estrangera així com incrementar la competitivitat de les empreses andorranes. També ha de servir per continuar desenvolupant un ecosistema d’innovació al país com a un dels eixos vertebradors per assolir aquests objectius”. En aquest sentit, el ministre ha remarcat que “l’objecte, per tant, és posar les bases per al suport al desenvolupament d’aquest pla estratègic amb la participació del Govern, les universitats, els centres de recerca, les empreses i la societat civil organitzada, a partir de la metodologia desenvolupada per la Salle, que ja està implantada internacionalment”.

Aquest procés, informen des d'Actua en un comunicat, permetrà l'acompanyament de l’ ecosistema d’innovació d’Andorra per a la formulació d'un model d’estat innovador i emprenedor, i crearà les condicions necessàries per a la seva implementació. Per coordinar tota aquesta feina es crearà una comissió de seguiment constituïda per representants d’Actua i de la Salle.

“És un pacte on hi guanyarem mútuament. Andorra ens demana participar-hi però nosaltres aprendrem molt i serà experiència per als nostres investigadors i la nostra gent que està fent transferència el fet d’enriquir-se amb la possibilitat de tenir un cas com el d’Andorra amb aquesta ambició i possibilitats en aquests moments”, ha manifestat el director general de la Salle Campus, Josep M. Santos.

Durant els dos anys, amb opció a pròrroga del conveni, els objectius a desenvolupar consistiran principalment en construir una visió comuna consensuada d’estat innovador i emprenedor a partir de les capacitats de l'ecosistema d'innovació actual i de les oportunitats territorials i temporals; alinear als agents de l'ecosistema d'innovació en el disseny i la implementació física, lògica i tecnològica d’Andorra; donar suport a la identificació i l’avaluació dels requeriments conceptuals i els incentius per a la creació d’un parc tecnològic a Andorra; identificar els reptes territorials, econòmics, socials i de governança i impulsar accions dels agents de l’ecosistema per solucionar els reptes; i donar suport al disseny dels òrgans de governança per involucrar, alinear i avaluar els projectes i avenços en la construcció d’Andorra estat innovador i emprenedor.

L’acord també preveu desenvolupar una estratègia integral d'àrea d’innovació que pugui ser reconeguda per la International Association of Science Parks and Areas of Innovation. Una xarxa mundial integrada per 400 parcs científics i tecnològics i ecosistemes d’innovació.