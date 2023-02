Els pisos de venda a Escaldes pugen fins al doble de mitjana que a Sant Julià

Escaldes-EngordanyLa bogeria absoluta del preu dels pisos ha viscut un capítol impactant diferent a l'habitual. Els anuncis amb lloguers mensuals d'estudis de 30 metres en parròquies altes a preu superior al salari mínim ha donat pas a l'estadística de l'evolució dels pisos de venda. L'increment d'un 17% dels preus dels pisos en el país és una notícia d'impacte, però fins i tot sembla una dada 'menor' si es compara amb l'evolució a Escaldes.

Els pisos de venda a Escaldes s'han incrementat gairebé d'un 50% entre el 2021 i el 2022. L'any passat el preu de mitjana de venda dels habitatges es va situar en 4.713 euros el metre quadrat quan un any abans eren 3.204. La nova xifra significa que un pis de 100 metres costa pràcticament mig milió d'euros. S'ha de tenir clar que és la 'mitjana' i, per tant, per cada pis de 100 metres a 300.000 euros, que algun hi ha, n'hi ha un a 700.000.

Les dades d'estadística indiquen que Escaldes s'ha disparat tant que actualment ja costa de mitjana un pis de venda el 'doble' que a Sant Julià que és la parròquia on adquirir un habitatge és més econòmic. A Laurèdia la mitjana és de 2.459 euros el metre quadrat per 4.700 a Escaldes.