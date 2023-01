Poc interès del teixit empresarial i comercial en la Zona Franca

Andorra la VellaEl teixit empresarial i comercial està poc interessat en la Zona Franca comercial. Així ho ha manifestat el ministre Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, d'acord amb els resultats de l'estudi que van encomanar a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis per conèixer la possible adhesió i interès que tindria el sector. Gallardo ha exposat que els "primers retorns" no han tingut la resposta que s'esperava des de l'executiu, ja que les dades "han demostrat que bona part de les empreses ja disposen de dipòsits duaners, alguns de les quals de propietat".

Per aquest motiu, des del ministeri s'analitzarà la situació per modificar les dimensions de l'espai d'acord amb la demanda que podria tenir. Gallardo ha indicat que la previsió inicial, tenint en compte que hi hagués una adhesió del 80% dels dipòsits actuals del teixit empresarial i comercial, era d'enter 4.500 i 6.000 metres. "Si aquestes xifres no es donen, hem de tornar a calibrar les dimensions", ha indicat, afegint que "cal analitzar bé el tema i que el sector mostri "exactament" l'interès real per acabar de condicionar la tipologia de Zona Franca comercial".

En relació amb la ubicació, el titular de la cartera d'Empresa ha afirmat que la voluntat és situar la instal·lació entre el punt fronterer del riu Runer i, a molt estirar, Santa Coloma, ja que la voluntat és ubicar l'espai "fora del nucli urbà" per evitar el trànsit rodat de vehicles de gran tonatge pel centre del país. Una de les possibilitats és l'indret on es troba la gossera i gatera nacional, que és propietat del Govern, però també s'han analitzat dos terrenys de privats a Sant Julià de Lòria, que "potser" tindrien un millor accés, major superfície i no requeririen tanta complexitat com el de l'executiu. Tanmateix, ha asseverat que no s'ha avançat en aquesta qüestió.

Quant a Zona Franca de custòdia de valors, el ministeri treballa en el plec de bases i té la voluntat de treure el concurs públic abans que s'acabi la legislatura. En aquest cas, la metodologia és diferent, el Govern obre la convocatòria i és el potencial licitador qui ha de proposar la ubicació i complir unes condicions de seguretat, "Que és el més important".