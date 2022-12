Possibles afectacions als vols entre Andorra i Madrid per Nadal

La Seu d'UrgellEls vols entre l'aeroport d'Andorra - La Seu i Madrid es podrien veure afectats i, fins i tot, cancel·lats durant les vacances de Nadal per la vaga general que han anunciat els treballadors d'Air Nostrum. La Secció Sindical del Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) de la companyia aeronàutica ha cridat a aturar l'activitat als pilots de totes les bases i centres de treball durant els dies 22, 23, 26, 27, 29 i 30 de desembre i 2 i 3 de gener a causa del bloqueig en les negociacions del conveni col·lectiu.

Critiquen la "postura inamovible" de l'aerolínia sobre "aspectes fonamentals de condicions de treball i reivindicació salarial de la part social". Air Nostrum, segons Sepla, "no es mourà del 3% de revisió salarial ofert respectivament per als anys 2023 a 2025, mantenint la seva negativa a compensar si més no l'increment del cost de la vida sofert pels treballadors en 2022". "Temes tan importants com els allotjaments i els menjars per a les condicions de desenvolupament del treball dels pilots, que suposen donar compliment al conveni, la companyia pretén que vagin a compte de dita 3% de revisió salarial", ha exposat.