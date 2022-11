Preocupació als hotels per ubicar als temporers d'hivern arran dels problemes per trobar habitatge

Andorra la VellaEls hotels es troben en una dualitat. D'una banda, estan alleugerits perquè milers de temporers de l'estiu s'afegeixen a la temporada d'hivern. D'altra banda, existeix preocupació al sector per donar allotjament als temporers d'hivern, que seran més de 3.000. Jordi Pujol, el president de la Unió Hotelera d'Andorra, ha assegurat que la problemàtica de l'habitatge els ha afectat de retruc, ja que abans no existia aquesta preocupació, segons ha informat RTVA. En termes de rendibilitat, no és una solució factible el fet d'ubicar-los als mateixos hotels, perquè l'ocupació durant els mesos de més treball serà pràcticament del 99%. Alhora existeix la possibilitat que hi hagi gent que es presenti amb contracte de treball, però que hagi de marxar en no trobar un lloc on viure.