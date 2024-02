El preu dels aliments bàsics ha crescut un 50% més que el salari mitjà els últims cinc anys

Andorra la VellaL'augment dels preus dels aliments és un tema de referència durant els últims mesos a causa dels increments. Segons ha exposat RTVA, tenint en compte aliments de consum bàsic com l'oli, l'arròs, la llet, el pa o la carn, el cost ha augmentat un 60% des del 2019. Per exemple, el litre d'oli d'oliva ha passat de 5,79 euros a 11,95. Tanmateix, cal tenir en compte l'increment dels salaris que s'ha produït en el mateix període de temps. El salari mitjà de tot el 2018, per agafar un salari de referència que no estigui condicionat per les pagues extra, va ser de 2.111 euros i el de novembre de 2023 va ser de 2.351 euros. És a dir, els salaris s'han incrementat un 11,37% mentre el cost dels aliments bàsics ha pujat al voltant de 60%.