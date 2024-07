Els preus congelats de l'Andorra Pass i el Nord Pass terminen dimarts vinent

Andorra la VellaEl proper dimarts 9 de juliol finalitza el període per comprar els forfets de temporada Andorra Pass i Nord Pass 2024-2025 de Grandvalira Resorts amb la tarifa 'Early Booking'. Així, aquells que adquireixin els passis abans del dimarts vinent, pagaran el mateix que la temporada 2023-2024, mentre que a partir del dimecres 10 de juliol entrarà en vigor el període de venda 'Promo', tant per a residents a Andorra com per a no residents, i s'estendrà fins al 8 de desembre. Un dia després, el 9 de desembre, es passarà al període 'PVP', que s'allargarà fins al final de temporada.

L'Andorra Pass és l'abonament de país que permet esquiar de manera il·limitada a qualsevol de les estacions d'Andorra: Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, i gaudir de fins a 308 km de pistes de tots els nivells. D'altra banda, el Nord Pass ofereix accés il·limitat a les estacions de les valls del nord, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, i inclous fins a quatre dies d'esquí a Grandvalira per als no residents a Andorra, i fins a dos dies per als residents andorrans.

Ambdós passis també permeten accedir a les instal·lacions obertes durant la temporada d'estiu de 2025, entre elles el prestigiós Bike Park de Pal Arinsal. A més, també ofereixen diversos descomptes i avantatges addicionals, com l'accés a altres estacions d'esquí de primer nivell internacional d'Europa, Àsia i Amèrica.

Avantatges de l'Andorra Pass

Novament, Grandvalira Resorts premia la fidelitat dels seus clients, i aquells que disposin d'un Andorra Pass o un Nord Pass de la temporada 2023-2024 gaudiran d'un 5% de descompte en el preu del forfet de temporada 2024-2025.

Així, l'Andorra Pass es pot adquirir durant el període 'Early Booking' a un preu de 418 euros en el cas dels clients fidels residents al Principat, mentre que els nous clients residents el poden comprar per 440 euros. El preu per als no residents fidels en el període 'Early Booking' és de 774,25 euros, i per als clients nous no residents és de 815 euros.

Amb l'entrada del període 'Promo', el preu de l'Andorra Pass serà de 451,25 euros per als clients fidels residents i 475 euros per als nous clients residents, mentre que els no residents podran adquirir-lo per 893 euros, en el cas dels clients fidels, i per 940 euros, en el cas dels nous clients.

Un cop finalitzi el període 'Promo' i s'activi el període 'PVP', el preu de l'Andorra Pass serà de 527,25 euros per als clients fidels residents a Andorra i de 555 euros per als nous clients, mentre que els no residents serà de 1.235 i 1.300 euros, respectivament.

Nord Pass

Els clients fidels residents a Andorra poden adquirir actualment el passi que dona accés il·limitat a les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís per 261,25 euros, mentre que aquells residents que siguin clients nous el poden comprar per 275 euros. Per als no residents, el preu és de 584,25 euros (clients fidels) i 615 euros (nous clients).

Amb el període 'Promo', el preu del Nord Pass per als residents a Andorra passarà a ser de 275,5 euros (clients fidels) i 290 euros (nous clients), i els no residents el podran adquirir per 693,5 i 730 euros, respectivament.

Finalment, el preu del Nord Pass durant el període 'PVP' serà de 323 euros (client fidel resident), 340 euros (nou client resident), 840,75 euros (client fidel no resident) i 885 euros (nou client no resident).

Mountain Pass

Amb l'entrada en vigor del període 'Promo', a més, es posarà a la venda el Mountain Pass, el passi de temporada que permet la pràctica dels esports de neu alternatius a l'esquí alpí a les estacions de Grandvalira, Pal Arinsal, Ordino Arcalís i Naturland. Enguany el preu serà de 165 euros i es pot adquirir en línia indistintament als webs de les tres estacions.

Cal recordar que el Mountain Pass permet accedir diàriament i sense limitacions als circuits d'esquí de muntanya disponibles i als espais habilitats per a les raquetes de neu, així com a la utilització d'un total de 13 remuntadors amb una pujada i una baixada per dia. Amb aquest passi també s'inclou el servei de socors i trasllat al centre mèdic de l'estació en cas d'accident en els circuits i pistes habilitades per a la pràctica de l'activitat.