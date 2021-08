Pressió fiscal al 25,5%

Andorra la VellaLa pressió fiscal, segons el principi de meritació, se situa en el 25,5% el 2020, amb un increment de 0,5 punts percentuals respecte al 2019. Els ingressos tributaris disminueixen en un 9% i l'activitat econòmica reflectida en el PIB disminueix en un 11% respecte de l'any anterior, a causa de la inactivitat econòmica de diversos mesos provocada pels efectes del SARS-CoV-2 que genera el lleuger increment de la pressió fiscal, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

L'aportació a la pressió fiscal per part de la imposició indirecta és de 9,4 punts. Disminueix 1,3 dècimes, respecte a l'any precedent, i disminueix per sota dels 10 punts des dels darrers anys. Pel que fa a la imposició directa, contribueix en 5,2 punts a la pressió fiscal, un increment de 0,7 punts percentuals respecte del 2019. Els impostos sobre la renda aporten 3,9 punts incrementant en 5 dècimes respecte a l'any anterior mentre que els altres impostos corrents augmenten en 2 dècimes la seva aportació a la pressió fiscal. Finalment, les cotitzacions socials aporten 10,9 punts a la pressió fiscal, 1,2 punts percentuals més que l'exercici anterior.

En el decurs dels anys compresos entre el 2015 i el 2020 s'observa un increment en els impostos sobre la renda, on el 2017 es registra una davallada per tornar-se a ajustar l'any 2018 a imports similars el 2016 i per aquest any 2020 els impostos directes denoten un augment de recaptació de tres milions d'euros. La recaptació indirecta, per contra, experimenta una disminució important en l'exercici 2020, per la davallada del consum per la inactivitat econòmica de diversos mesos provocada pels efectes del SARS-CoV-2. Les cotitzacions socials es mantenen a imports pràcticament iguals a l'any anterior.

Pel que respecta a les variacions interanuals dels diferents tipus impositius inclosos en la pressió fiscal, en el transcurs dels sis anys es constata un decrement en la recaptació d'impostos indirectes (per al 2020, del 22%), per contra en la recaptació dels impostos directes ha anat incrementat tot i que cada cop amb menys increment (per al 2020, un 2,5%). Pel que fa a les cotitzacions socials ha anat disminuint la variació interanual dels darrers sis anys, mantenint-se en el 0% per aquest 2020.

La imposició indirecta, tot i una pèrdua relativa de pes, continua sent el component més rellevant de la pressió fiscal tot i disminuir lleugerament des de l'any 2015 (amb un lleuger increment de 6 dècimes el 2017), i arribant al 36,8% l'any 2020. En segon lloc, les cotitzacions socials representen el 42,8% de la pressió fiscal, amb un increment de 3,8 punts percentuals respecte a l'any 2019. A l'últim, la imposició directa, i en concret els impostos sobre la renda, incrementen la seva rellevància per l'any 2020 en 1,3 punts percentuals, arribant al 15,1%, degut principalment a l'increment de recaptació en l'Impost de societats i l'IRPF.