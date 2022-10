Pujada del 15% a les tarifes de FEDA per l'any vinent

Andorra la VellaFEDA ha elaborat uns informes que situen un augment del 15% a les tarifes per l'any vinent, tal com informa RTVA. L'elèctrica augmentarà un 54% el seu pressupost per al 2023 degut a l'increment del preu de l'energia als mercats internacionals i l'aplicació de mesures que preveu la Llei de transició energètica. Es preparen per fer front a un any complicat en què es necessitarà també augmentar la producció elèctrica nacional i renovable.

Les despeses financeres de FEDA es disparen per la necesitat de fer efectius nous préstecs. Aixó es deu principalment a que la compra energètica importada i nacional es dobla. Un contexto que suposa que Govern no rebrà cap transferència des de l'elèctrica.