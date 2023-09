Pyrénées incorpora ‘Experience of the future’ a tots els McDonald’s d’Andorra

Un cop acabada la reforma del McDonald's de l'avinguda Tarragona i completada la posada en marxa del restaurant i autoservei de la mateixa cadena al centre comercial Epizen, Pyrénées treballa en la reforma -que s'acabarà divendres vinent- del local ubicat a la part alta de l'avinguda Meritxell per dotar-lo, igual que a la resta, de la tecnologia necessària per transformar aquests establiments en punts de venda EOTF, les sigles de la iniciativa coneguda com a 'Experience of the future'.

Aquesta nova proposta de McDonald's se centra en els quioscs intel·ligents i interactius, des d'on es poden escollir tots els productes per mitjà d'un tauler digital que permet personalitzar les comandes. Gràcies a aquesta tecnologia, la producció de les hamburgueses es fa des del moment que el client ordena la comanda des del mateix quiosc, cosa que garanteix una millor qualitat del producte també en la seva elaboració final, ja que les hamburgueses es cuinen sota encàrrec al moment.

Les noves cuines estan integrades a tot el sistema i disposen d'un servei intel·ligent que preveu el tràfic que hi ha a cada establiment, de manera que permet una traçabilitat del producte des que arriba al restaurant fins que se serveix al client, vetllant per les caducitats i garantint l'òptima qualitat alimentària en tot moment.

40 anys a Andorra

De la mà de l'empresari Patrick Pérez, propietari de Grup Pyrénées, McDonald's va obrir el seu primer restaurant a Andorra l'any 1984. Actualment, compta amb cinc establiments al país, que donen feina a més de 180 empleats.

El local de l'avinguda Meritxell, el primer en ser inaugurat aviat farà 40 anys, serà el següent que la companyia reformarà. A banda de les millores interiors, tant de la cuina com del saló, s'obrirà una terrassa a la via pública. També el McDonald's del Pas de la Casa està previst que compti properament amb una terrassa amb taules per als clients.

Delivery responsable

L'establiment de l'avinguda Tarragona, en el qual ja s'ha completat la reforma, a banda d'incorporar el McAuto i fer servei de restaurant, també és el punt de venda des d'on es prepara el delivery. Aquest servei té previst disposar properament d'una flota de vehicles per fer tots els lliuraments a domicili amb vehicles elèctrics.

A banda de la modernització dels diferents restaurants McDonald's que Pyrénées gestiona a Andorra, la companyia estudia noves ubicacions per instal·lar algun nou establiment d'aquesta cadena en altres parròquies del país, d'acord amb les inquietuds que molts clients fan arribar a la firma en aquest sentit.