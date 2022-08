Pyrénées Andorra et regala deu iPhones 13

Pyrénées Andorra desitja que gaudeixis al màxim de l'estiu i per aquest motiu fins al 28 d'agost regalarà premis que estan valorats entre els 300€ i 900€. I com pots aconseguir aquests premis? Doncs ben senzill. Només hauràs de venir a Pyrénées Andorra, fer una compra valorada en 50 € i ja podràs participar en el sorteig on et regalaran de tot.

Durant aquest mes, Pyrénées Andorra sortejarà deu iPhones 13 de 128gb valorats en 859 € cada unitat, targetes regal valorades entre els 300-600 € perquè els gastis en marques seleccionades, com ara, Polo Ralph Lauren, Fula, Ofelia, Sneakers o Gallery i també podràs guanyar targetes regal per destinar-les a la secció de perfumeria i parafarmàcia, parament per la llar o a la secció d'alimentació gurmet. Tot un assortit de premis que segur li trauràs profit.

Una de les condicions indispensables per entrar al sorteig és tenir divuit anys i fer una compra a Pyrénées Andorra d'un import igual o superior a 50 €. Per cada 50 € es rebrà una butlleta que s'haurà d'omplir correctament i dipositar en una urna que estarà ubicada a la planta baixa dels grans magatzems. Tota despesa feta en la secció de restauració, alimentació, agència de viatges, duty free i concessionaris no serà vàlida. Un altre dels requisits per a participar en el sorteig és estar present en el moment de l'extracció de la butlleta guanyadora. El sorteig es farà cada dia a les 20:00 h. Si el concursant guanyador no apareix al moment o bé la butlleta no compleix els requisits establerts, aleshores es repetirà el procediment fins que el titular de la butlleta extreta estigui present i aquesta sigui correcta.