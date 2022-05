Una quarantena d'actuacions per violència de gènere el 2021

Andorra la VellaLa policia va efectuar un total de 835 intervencions per violència domèstica el 2021. Així es desprèn de les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística, on s'informa que la xifra suposa un increment del 12,5% respecte a les realitzades l'exercici anterior. D'aquestes, més de dos terços han estat per problemes a l'àmbit domèstic, seguit de conflictes amb custòdia de menors, amb un 19,9% del total. Els casos de violència domèstica han suposat un 7,8% de les intervencions i els de violència de gènere un 5,3% (44).

En el mateix període, s'han registrat un total de 165 infraccions en l'àmbit domèstic, de les quals el 41,8% han estat per agressions físiques. Quant a les detencions amb imputació d'una infracció de caràcter domèstic, se n'han produït 85. D'aquestes, la majoria, un 71,8%, són a causa de violència física. La majoria de detinguts són homes (77,6%) i d'entre 30 i 49 anys (58,8%). El 87,1% dels arrestats per imputació d'infraccions en l'àmbit domèstic són residents.