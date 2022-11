El raonador del ciutadà considera insuficient la proposta de Govern per incrementar els salaris

Andorra la VellaEl Raonador del ciutadà, Marc Vila, considera insuficient la pujada salarial proposta per Govern d'incrementar un 7% els salaris més baixos. Considera que Govern ha d'ajudar a evitar la pauperització de la població, i que, per tant, la pujada hauria de ser d'un 10% com a mínim, tal com ha declarat en els micròfons d'RTVA.

Respecte a aquesta xifra del 10%, opina que és perfectament assumible en l'àmbit empresarial, encara que reconeix que s'han de fer esforços. Accepta que causaria desajustos en algunes empreses, però que s'haurà de plantejar de tota manera perquè es va cap a aquesta pauperització.

Pel que fa a la pujada dels lloguers, expressa que la situació ideal és d'un escàs increment, i considera que la congelació de preus es tornarà a implementar l'any vinent.