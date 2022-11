Rebaixa generalitzada de les tarifes mòbil

Andorra la VellaAndorra Telecom ha rebaixat el preu de sortida de les tarifes de mòbil amb connexió a internet a partir de l'1 de desembre. Segons s'indica al Butlletí Oficial (BOPA), les quotes es redueixen en quatre euros de manera generalitzada passant, per exemple, en el cas de la M, dels 30 euros als 26. A més, en alguns casos també han incrementat els gigabytes disponibles. L'objectiu de la companyia de telecomunicacions és oferir el millor servei al preu més competitiu possible. "Hem vist que cada dia la gent necessita més connectivitat i creiem que l'augment d'ingressos, per l'increment de la població, s'ha de reflectir als nostres clients", exposa el director general, Jordi Nadal.