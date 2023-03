Recta final a les rebaixes amb descomptes del 60%

Pyrénées Andorra encara la recta final a la campanya de rebaixes d'hivern que finalitza el pròxim 12 de març. I per acabar de rematar aquest període de descomptes i de bones oportunitats, el centre ofereix al públic unes rebaixes de fins al 60%. Una bona opció per acabar trobant aquella peça de roba o parell de sabates que ben segur acabaran completant algun dels teus looks hivernals.

Les rebaixes d'hivern s'han allargat més de dos mesos

Les rebaixes en roba d'esquí finalitzen el 16 de març

La secció de roba i material d'esquí de Pyrénées Andorra continua amb descomptes de fins al 40%. Marques com Tsunami, RH+ o Emporio Armani formen part de la campanya de rebaixes. Confort, estil i esportivitat es donen de la mà amb aquestes firmes que et permeten esquiar sense perdre estil.

Recorda que per la teva compra a Pyrénées Andorra pots acumular fins a un 3% en saldo a My Pyri.