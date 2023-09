Reserva ja el teu iPhone 15!!

Arriben més bones notícies pels seguidors de la marca Apple. Després de la presentació oficial del nou iPhone 15, K-tuin ha obert la seva agenda de reserves perquè puguis encarregar el teu nou dispositiu mòbil. Des d'ara pots fer la reserva de l'iPhone 15, iPhone 15 plus, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max de manera presencial a botiga o bé enviant un missatge de whatsapp a (376) 647 720.

No obstant això, si ets pacient i prefereixes trastejar-lo abans, has de saber que a partir d'aquest divendres 29 de setembre ja tindràs els diferents models d'iPhone disponibles a botiga. Així tindràs l'oportunitat de veure totes les seves funcions en viu i directe i després fer o no el cop de cap final.

Coneixes les funcionalitats de cada iPhone 15? Respecte a l'iPhone 15 i iPhone 15 Plus presenten un disseny innovador, càmera principal de 48 MPX amb teleobjectiu x2, superpotent xip A16 Biònic i connectivitat USB-C. Estaran disponibles en color negre, blau, verd, groc i rosa. Sobre l'iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max has de saber que el forjat és en titani, disposa d'una pantalla avançada i conté prestacions que salven vides, entre altres. Ambdós dispositius estaran disponibles en color titani natural, blau titani, titani blanc i titani negre.

I per posar-ho tot encara més fàcil, K-tuin t'ofereix la possibilitat de finançar el teu nou iPhone 15 o bé adquirir-lo per rènting.

Els Apple Watch ja els tens disponibles a K-tuin

El que sí ja trobes a la botiga de K-tuin són els diferents models de l'Apple Watch, com ara, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 i Apple Watch SE.

Sobre l'Apple Watch Series 9 has de saber que aquest disposa d'un xip Apple més potent i amb doble lluentor en la pantalla. El seu Siri és més ràpid i segur i amb el gest de doble toc pots interactuar amb el rellotge sense usar la pantalla. A més, pots consultar dades útils sobre la teva salut física i mental. Per altra banda, l'Apple Watch Ultra 2 conté la pantalla més gran i brillant d'un Apple Watch, disposa de fins a 17 hores d'autonomia en entrenaments amb la manera de baix consum i d'un GPS de doble freqüència i alta precisió en entorns urbans plens d'obstacles.