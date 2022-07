Els residents espanyols que marxin i els transfronterers sense feina cobraran atur

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha proposat al president d'Espanya, Pedro Sánchez, que els residents espanyols i els fronterers que marxin del país perquè s'han quedat sense feina de manera involuntària es puguin acollir a la prestació per desocupació, és a dir, que Andorra els pagui el salari mínim, 1.200 euros avui dia, durant un període de sis mesos. Li ha transmès durant la reunió que han mantingut aquest divendres a Madrid els dos mandataris, en la qual el líder de l'executiu ha recordat que el Principat no vol renúncia al model d'atur no contributiu que té el país, ja que podria fer incrementar les taxes de persones sense feina, les quals, actualment, "són gairebé estructurals".

Tanmateix, amb la voluntat de respondre a un "greuge històric" entre ambdós països, ha posat sobre la taula aquesta possibilitat, que considera que pot ser vista amb bons ulls per part de l'executiu espanyol i l'equipara als requisits dels residents a Andorra aportant un tracte igualitari, "ni més ni menys beneficiós".