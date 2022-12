Els robots arriben al comerç

Andorra la VellaEls hem vist treballant en l'hostaleria en nombrosos restaurants de tot el món. Ara han fet el salt al comerç i des de fa unes setmanes s'han incorporat a l'equip de l'hipermercat Carrefour, a la planta baixa del centre comercial Epizen. Es tracta de dos Kettybot, petits robots programats per a l'atenció al client. La seva missió passa per repartir producte i rebre els visitants, recorrent tot l'establiment carregats amb algunes de les mercaderies que s'ofereixen en els lineals i informant el client a través d'una petita pantalla de televisió.

Els dos aparells que ha incorporat el centre comercial lauredià fan part de la generació més actual de Pudu Technology. Compten amb una pantalla d'anuncis, guia del client, interacció de veu mitjançant intel·ligència artificial i funcions de repartiment. Tenen un disseny compacte que els permet desplaçar-se fàcilment en entorns complexos i dinàmics, identificant obstacles i clients en moviment per tal de no topar.

La tecnologia amb la que estan fets aquests robots permet cobrir diversos serveis com atreure clients, saludar, acompanyar i fer repartiments múltiples. Es recarreguen de manera automàtica per tenir autonomia tota la jornada. Els treballadors humans col·laboren amb els Kettybot de tal manera que ambdós poden fer el que millor saben, obtenint com a resultat una major eficiència i un servei de major qualitat.