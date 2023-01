Més de 200 inscripcions d’estudiants a la borsa de treball temporal 'Impuls jove'

Andorra la VellaImpuls jove, la borsa de treball temporal, liderada per la Cambra de Comerç amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació, ha tingut una bona rebuda en el mercat laboral i ja compta amb 226 joves estudiants inscrits, 30 empreses registrades i 57 ofertes de treball en els 6 primers mesos de vida de la plataforma. D'aquestes ofertes ja s'ha fet match en diferents posicions laborals, que representen un bon indicador de funcionament, aconseguint així, el propòsit de donar l'oportunitat als joves d'entrar al mercat laboral i també una oportunitat per a les empreses d'incloure talent en els seus projectes.

Amb l'objectiu de connectar talent i crear oportunitats, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació, com a partner tecnològic, van llançar el juliol del 2022 Impuls Jove, la nova borsa de treball temporal per a joves estudiants d'entre 16 i 25 anys. Impuls Jove es materialitza a través d'una aplicació web i una APP de fàcil ús que permet fer match entre les oportunitats de treball laboral que ofereixen les empreses andorranes i el talent dels joves d'Andorra. Segons paraules de Josep Maria Mas, president de la Cambra de Comerç: "El bon ritme d'inscripcions de joves estudiants, i el nombre d'ofertes de treball publicades per les 30 empreses del país ens demostra que l'eina és útil i eficaç i esmerçarem més esforços en potenciar-la com a palanca de dinamització econòmica per als joves estudiants d'Andorra".

La bona resposta per part de les empreses del país i dels joves estudiants són el millor resultat per valorar el bon funcionament de la plataforma. Aquest és un projecte innovador en el mercat laboral andorrà i neix amb el doble objectiu d'ajudar els joves estudiants a introduir-se en el al món laboral i, per altra banda, ajudar les empreses a captar nou talent i generar noves oportunitats laborals. Impuls Jove connecta les dues parts de forma àgil i segura.

Sobre el funcionament d'Impuls Jove

El funcionament d'Impuls Jove és molt intuïtiu i fàcil. Per als joves estudiants andorrans o residents que vulguin començar a treballar temporalment, només cal que es baixin l'aplicació des dels stores d'Apple o d'Android. Amb només 5 passos ja tindran el seu perfil creat i preparat per fer match amb les ofertes de treball existents que més s'adaptin al seu perfil. A més, l'aplicació avisarà als joves candidats sempre que hi hagi una nova oferta de treball perquè així, s'hi puguin apuntar.

Pel que fa a les empreses que hi estiguin interessades, poden publicar la seva oferta de treball temporal a través de la pàgina web www.impulsjove.ccis.ad. De la mateixa manera que amb el cas dels joves, les empreses també rebran de forma immediata el match amb els perfils dels candidats més adequats per l'oferta. El match es fa amb variables d'intel·ligència artificial. Les empreses interessades a contractar joves tindran accés a una interfície web segura on publicar i gestionar les ofertes de treball temporal. Algorismes d'intel·ligència artificial aparellaran (match) els candidats amb els llocs de treball més adients, en funció de criteris rellevants.