Espanya passa a l'ofensiva: impost a la banca i gratuïtat dels abonaments de Rodalies

MadridCop de timó en el tram final de la legislatura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha presentat al debat de política general al Congrés amb una potent bateria de mesures de caire progressista per passar a l'ofensiva i rearmar ideològicament el seu executiu davant de la dreta. "Anem a totes", ha repetit en diverses ocasions. Les dues mesures més importants són la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i l'anunci d'un impost a la banca, però n'hi ha d'altres com el d'una beca suplementària per a estudiants o un pla per reforçar les competències digitals a l'ensenyament. Amb aquests anuncis, Sánchez culmina el gir a l'esquerra que ja va iniciar amb l'impost a les elèctriques que va anunciar fa unes setmanes i que li reclamaven tant els seus socis de coalició, Unides Podem, com socis d'investidura com ERC i EH Bildu.

"Els abonaments de més d'un viatge seran gratuïts entre l'1 de setembre i el 31 de desembre", ha dit Sánchez, que just abans havia assenyalat la necessitat de promoure l'ús del transport públic com una de les claus per lluitar contra l'augment dels preus de l'energia. El president espanyol també ha anunciat un nou impost excepcional i temporal (dos anys) a les entitats financeres, a les quals ha acusat d'estar beneficiant-se de l'augment dels tipus d'interès , i amb el qual espera recaptar 1.500 milions d'euros a l'any, una xifra que se sumaria als 2.000 que s'esperen ingressar anualment amb l'impost als beneficis de les elèctriques.

Al costat d'aquestes mesures fiscals per obtenir més recursos fiscals, Sánchez n'ha desgranat d'altres que són de despesa com ara el d'un nou ajut de 100 euros mensuals que rebran entre setembre i desembre tots els estudiants de més de 16 anys que actualment ja estan rebent una beca. "Ningú ha d'abandonar els estudis a Espanya per una qüestió econòmica", ha proclamat.

Més enllà de les mesures en si, l'important és l'efecte catalitzador que el seu discurs ha tingut en la bancada socialista i lila, amb els ànims molt baixos des de la patacada de l'esquerra a Andalusia, on aquest dimarts s'ha rebut com una gran injecció d'autoestima. "Ha estat un discurs magnífic", ha resumit la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. "Avui s'ha produït el canvi de guió que veníem reclamant des de feia temps", ha dit Jaume Asens a l'inici de la seva intervenció. "Avui s'ha aixecat vostè d'esquerres", ha ironitzat el republicà Gabriel Rufián abans de fer-lo enfadar amb l'exhibició de bales de Melilla.

Però és cert que el missatge que aquest dimarts ha volgut llançar Sánchez és cristal·lí: no és cert que la dreta ja ho tingui guanyat. Hi ha partit i lluitaré fins al darrer minut. I la dreta? Amb Alberto Núñez Feijóo assegut però sense poder parlar, el torn ha estat de la portaveu popular, Cuca Gamarra, que ha evitat entrar a valorar les mesures i s'ha concentrat en repetir els atacs de sempre: "Vostè és el factor diferencial vostè i el seu govern caòtic són el problema", ha proclamat. Sánchez ha intentat sense èxit que li digués si el PP votarà a favor de l'impost a la banca i les elèctriques. Feijóo ha guardat silenci durant tot el dia i s'ha limitat a aplaudir la seva portaveu. De cara enfora els populars intepreten que el gir de Sánchez els beneficia perquè els deixa "una autopista pel centre", en veu d'un font del PP, però la realitat és que aquest dimarts no ha estat un bon dia per als populars, als quals se'ls està fent llarga la legislatura i voldrien eleccions ja.

El president espanyol s'ha notat que tenia diverses rèpliques preparades per respondre a Vox, per exemple, sobre qüestions sexuals. "La fi del sexe ja no és la reproducció. Això és un ridícul colossal. De quin museu han sortit vostès?", ha etzibat Sánchez a Abascal en referència a unes declaracions del vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, que curiosament estava present a la tribuna del Congrés. En el torn d'Unides Podem tant Asens com Echenique s'han felicitat pel paquet de mesures, però també han mostrat, de forma amable això sí, algunes diferències. Per exemple amb la despesa militar. "Amb el cistell de la compra disparat, la gent no necessita tancs", ha manifestat Asens. El portaveu lila ha plantejat també la reforma del delicte de sedició, una qüestió que es podria tractar a la taula de diàleg.

L'únic gir de guió no previst de la jornada ha estat l'empipamenta monumental de Pedro Sánchez amb Gabriel Rufián per haver posat bales recollides a Melilla damunt el faristol. "Ensenyar bales al Congrés és un error imperdonable. Vostè s'ha equivocat avui!", li ha dit a l'inici de la rèplica. Rufián ha fet un discurs molt crític amb el govern just la setmana de la trobada entre el president, Pere Aragonès, i Pedro Sánchez a la Moncloa. Conscient potser que s'havia passat de frenada, després del debat s'ha acostat a l'escó de Sánchez per rebaixar la tensió.

En definitiva, el debat torna a equilibrar les forces en el taulell polític espanyol com a avantsala d'una tardor que serà calenta en molts sentits: amb moltes lleis claus a la rampa de sortida i els pressupostos com a palanca clau per acabar la legislatura.