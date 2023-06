Andorra participa a la Cimera de la Comunitat Política Europea

MoldàviaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha participat a la segona Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que ha reunit 47 països a la ciutat de Chisinau, a Moldàvia, amb la finalitat de promoure el diàleg i la col·laboració en les grans qüestions que afecten Europa. Les discussions de la segona cimera de la CPE s'han centrat en l'impuls de la cooperació per la pau i la seguretat al continent; la resiliència energètica i l’acció climàtica, i les interconnexions a Europa per a un continent millor connectat i més estable.

Espot ha participat a la taula rodona temàtica referent a les interconnexions a Europa en l'àmbit social, digital, del transport i l'energia. Aquest fòrum de discussió ha estat copresidit per Moldàvia i Espanya, i també hi han participat els primers ministres o presidents d'Alemanya, Hongria, Malta, Portugal, Grècia, Albània, Dinamarca, Croàcia, Mònaco i Armènia.

La discussió s'ha centrat en les millores de les xarxes de connexions energètiques, i en la necessitat d'impulsar els lligams i la cooperació per tal de ser més resilients davant les crisis com les que ha viscut Europa en els darrers mesos.

En la seva intervenció, el cap de Govern ha reiterat l'agraïment per poder participar en la Cimera de la Comunitat Política Europea, un fòrum que permet construir aliances i estrènyer lligams entre els països europeus que comparteixen reptes comuns en àmbits tan importants com les polítiques de sostenibilitat, la mobilitat, la connectivitat i en l'àmbit de l'energia.

Agenda bilateral

Durant la jornada de treball, el cap de Govern ha tingut l’oportunitat d’intercanviar impressions i tractar diferents aspectes de les relacions bilaterals i de l’agenda europea amb alts mandataris europeus com el primer ministre de Bèlgica, Alexander de Croo; el president de la Confederació Suïssa, Alain Berset; el primer ministre d’Armènia, Nikol Pachinian; el primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson; el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel; el primer ministre de Liechtenstein, Daniel Hirsch; el primer ministre de Portugal, António Costa; el canceller alemany, Olaf Scholz; i el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez.

En el marc de la Cimera de la Comunitat Política Europea, Xavier Espot, també ha pogut conversar amb la presidenta de la República de Moldàvia, Maia Sandu, a qui ha felicitat per l'organització de l'esdeveniment i ha mostrat la seva solidaritat i suport per les conseqüències derivades del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna en aquest país.

Espot també s’ha trobat amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l’Alt representant de la Unió per als Afers Exteriors i Política i Seguretat, Josep Borrell, i la presidenta del Parlament europeu, Roberta Metsola, amb els quals ha tractat l’avançament de les negociacions per l’Acord d’Associació. També ha pogut saludar al copríncep i president de la República Francesa, Emmanuel Macron.

A la tarda el cap de Govern s'ha reunit amb el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, i amb el ministre d’Estat de Mònaco, Pierre Dartout, amb els quals ha abordat l'estat de la negociació d'Andorra amb la UE per a l'Acord d'associació. Espot i Dartout s'han mostrat satisfets de la seva participació a la Cimera de la Comunitat Política Europea on han pogut exposar el punt de vista dels petits estats en les grans qüestions que afecten el continent europeu. Un escenari privilegiat, han coincidit, per mostrar les especificitats particulars que defineixen Andorra o, Mònaco.

Durant la jornada de treball a Moldàvia, el cap de Govern, Xavier Espot, ha estat acompanyat del secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba i de l'ambaixadora d'Andorra a la UE, Esther Rabasa.