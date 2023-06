Espanya confirma el suport a Andorra per avançar en les negociacions amb la Unió Europea

MadridEl secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, s'ha desplaçat a Madrid per reunir-se amb el seu homòleg, Pascual Navarro, qui li ha confirmat el suport del país veí del sud per avançat en les negociacions entorn de l'acord d'associació entre el Principat i la Unió Europea. De la mateixa manera, Navarro també ha informat que el calendari electoral no ha d'influir en les prioritats de la presidència espanyola, on la negociació de l'acord és una prioritat. Ambdós representants han coincidit que els pròxims mesos són una finestra d'oportunitat per assolir un acord satisfactori.