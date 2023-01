Presó provisional sense fiança per a Dani Alves, acusat de violació

BarcelonaDani Alves entrarà a la presó provisional acusat de violació. Així ho ha decidit la jutge d'intrucció del jutjat número 15 de Barcelona. Aquesta era la petició de la fiscalia i de la defensa de la víctima també, a la que finalment ha accedit després d'escoltar el testimoni d'Alves i de la víctima. El futbolista ha comparegut a primera hora d'aquest divendres a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts, a Barcelona, per declarar com a investigat després que una dona el denunciés per agredir-la sexualment el 30 de desembre a la discoteca Sutton de la capital catalana.

Segons fonts al corrent del cas consultades per l'ARA, l'exfubtolista blaugrana, que actualment juga al Pumas de Mèxic, s'ha limitat a negar els fets davant de la policia. És a dir, que aquella nit, si bé ha confirmat que estava a la discoteca, no va agredir cap dona. Després de declarar, els Mossos l'han detingut i l'han portat en un cotxe patrulla fins a la Ciutat de la Justícia, on ha estat esperant al calabós amb la resta de detinguts fins que la jutge del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona, que instrueix la causa, l'ha cridat a declarar. Abans d'ell ho ha fet la víctima. La rapidesa amb la qual s'ha viscut tot és gairebé inaudita, ja que els detinguts solen tardar 72 hores a passar a disposició judicial. En canvi, els Mossos han detingut Alves a primera hora del matí i al migdia ja estava declarant.

El futbolista no s'ha deixat veure en cap moment. Ha arribat a primera hora a la comissaria de les Corts i ha accedit directament amb un cotxe a l'interior de les instal·lacions policials. Després, ha tornat a sortir en un cotxe patrulla com a detingut en direcció a la ciutat de la justícia. Alves ha declarat presencialment perquè aquests darrers dies estava a Barcelona i no ho ha fet a distància des de Mèxic.

Dani Alves sortint de la comissaria dels Mossos a les Corts/ Pere Virgili

La causa ja està judicialitzada al jutjat d’instrucció número 15 de Barcelona. Segons la versió de la dona, Alves la va agredir sexualment a l'interior del local. Fonts de l'entorn del futbolista, però, neguen els fets. Si bé confirmen que Alves va ser a la discoteca Sutton aquella nit, asseguren que s'hi va estar poca estona i que "no va passar res". Sense la denúncia, que va arribar uns dies més tard de la presumpta agressió, els Mossos ja estaven investigant els fets després que els responsables de la seguretat de la discoteca els avisessin, advertits per unes amigues de la víctima. La demanda de la dona va permetre a la policia accelerar la investigació i no haver d’actuar únicament d’ofici. Dues setmanes després de la denúncia, Alves declarava com a investigat.

De fet, el mateix Alves, en un vídeo enviat a Antena 3, fa uns dies també va desmentir els fets. "Vaig estar en aquest lloc amb més gent gaudint. Tothom que em coneix sap que m'agrada ballar. Gaudint, però sense envair l'espai dels demés", va afirmar, i va afegir que no coneixia a la dona que havia denunciat els fets.

En els darrers partits del Pumas, l'últim aquest diumenge mateix, el futbolista no va estar convocat. Segons els mitjans locals de Mèxic, Alves no s'entrena amb l'equip perquè va demanar un permís especial per la mort d'un familiar.