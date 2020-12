El sector hoteler lamenta que dels darrers deu mesos "només n'hem treballat dos"

El director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, ha declarat que, si finalment no es recupera la mobilitat amb els països veïns fins a principis de gener, suposarà un "desastre" pels hotels del Principat. "Hem perdut un mes dels tres que té la temporada, però el problema és que dels darrers deu mesos només n'hem treballat dos", afirma. Per als hotelers, aquesta situació suposa un retorn al passat mes d'abril, "però pitjor perquè portem molts mesos de desgast".



Pujol ha assegurat que ha estat una tasca molt difícil "arribar vius a l'hivern" i, malgrat que ja es donava per perdut el pont de la Puríssima, la decisió suposa un cop fort per als dies en què els establiments hotelers del Principat reben més afluència de turistes, entre el 26 de desembre i el 2 de gener. De cara a principis del 2021, la previsió no és molt millor: "La certesa d'avui és que com a mínim fins al 6 de gener no obrirem, i ja veurem què passa", explica, recordant la difícil situació en què es troben molts hotels després de tant temps sense activitat.



Tot i això, Pujol ha argumentat que la integració d'Andorra a la regió sanitària de l'Alt Urgell "ens donaria la vida", siguin quines siguin les restriccions que s'imposin. Per fer front a aquesta situació, des de la UHA s'espera que s'aprovi la nova llei dels ERTO i que des del Govern s'anunciïn altres mesures econòmiques que no deixin caure el sector.