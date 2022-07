El Servei d'Ocupació oferia 1.371 llocs de treball al juny

Andorra la VellaEl Servei d’Ocupació va registrar un total de 762 ciutadans inscrits a l’organisme en cerca de feina (410) o per millorar la que tenen actualment (352). Així es desprèn de la nota publicada aquest dilluns pel departament d’Estadística, on puntualitzen que les xicres representen una davall de 50% respecte a les persones que hi havia el juny del 2021. En relació amb el nombre de demandants de serveis, exposen que n’hi havia 64, un dels quals es troba de baixa mèdica per un període superior a sis mesos i la resta, 63, són demandants de serveis en situació d’ocupació.

La variació respecte al mes anterior és d’un augment del 3,3% per als demandants de serveis en situació d’ocupació i una disminució del 50% per als de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos. El nombre total de llocs de treball oferts a final de juny és de 1.371 (1.323 el mes anterior). La xifra de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 23, un 9,5% més respecte al mes anterior (21 persones) i un 88,4% menys respecte al juny del 2021 (198 persones). Aquest mes s’han fet 21 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 17 a través dels programes de treball temporal. Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 108 que van trobar feina pels seus propis mitjans.