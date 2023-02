Speakers' Corner: la importància de la integració en el món digital

Escaldes-Engordany"Utilitzis la tecnologia que utilitzis, al final, totes les dades s'han de comunicar entre elles, s'han de compartir o s'han de transferir a l'exterior. I això, s'ha de fer d'una manera ordenada, segura i estructurada" així de clar ho deixava el CEO de Chakray, Javier Rul, abans de començar la conferència 'Com implantar amb èxit un pla de transformació digital'. I és que l'Hotel Roc Blanc ha acollit durant el vespre d'aquest dijous la darrera xerrada programada pel cicle Speakers' Corner, un diàleg que, aquesta vegada, s'ha centrat en la temàtica de la integració.

Rul, doncs, des de la seva perspectiva d'economista al capdavant d'una companyia durant deu anys, ha exposat al públic assistent diverses experiències relacionades amb el món de la digitalització que ha tingut amb diversos clients al llarg de la seva trajectòria, ja fossin governs o grans i petites empreses de sectors diversos. "Explicaré tant anècdotes positives com negatives. Penso que va bé posar-se al paper de les dues parts" destacava Rul.

"Em proposo parlar d'experiències des del punt de vista empresarial. Comentar amb quines complexitats es poden trobar, amb quins reptes, en què han fallat altres companyies, amb què han encertat..." avançava Rul. En aquest sentit, i amb relació al cas andorrà, el CEO de Chakray ha suggerit que Andorra ha de mirar en l'àmbit global. "Això és una de les coses que, al mes parar, són més importants" posava en relleu. "No ens hauríem de fixar només en el nostre entorn, sinó en què està passant a tot el món" afegia mentre deixava clar que el seu propòsit era, a través d'exemples pràctics de vivències personals, ajudar a les persones del públic perquè reflexionin i puguin decidir quins camins han d'agafar respecte al seu negoci. "Jo els puc ajudar a veure quins camins són perillosos, quins són cars i quins són més eficaços" ha conclòs.

Aquesta conferència forma part dels actes organitzats per ACTINN, una associació d'empreses compromeses amb el desenvolupament de l'ecosistema tecnologic i de l'economia digital d'Andorra. Tal com ha explicat aquest vespre el seu cluster manager, Ignasi Martín, ACTINN ja té quinze anys de vida i aglutina més d'una setantena d'empreses del Principat. "El nostre Leimotiv és divulgar tot allò relacionat amb la innovació al país. Per això organitzem una sèrie d'esdeveniments periòdics i participatius a Andorra. Volem que la gent comparteixi el seu punt de vista i que això ens enriqueixi a tots" ha ressaltat Martín.