Speakers'Corner: el potencial del turisme automobilístic, un àmbit per explotar

Escaldes-EngordanyLa celebració d'un ral·li turístic va molt més enllà d'una simple competició o exhibició automobilística. Ho sap prou bé el director general de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), David Fraissinet, qui, amb coneixement de causa, assegura que acollir o programar un esdeveniment d'aquestes característiques, i en el cas particular d'Andorra, sempre aporta beneficis extres al país. "Estem parlant de pernoctacions en hotels, de despeses a restaurants, de l'organització de sopars multitudinaris, de despeses en benzina, de despeses en comerços..." enumerava Fraissinet.

Amb la voluntat de donar a conèixer i potenciar aquesta particularitat relacionada amb l'esport que aporta una font important d'ingressos al país, doncs, Fraissinet durà a terme el dijous 25 de maig a l'Hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany la conferència 'Turisme en automòbil a Andorra' dins el cicle de debats Speakers'Corner. Una ponència que tindrà lloc a les 19:30 hores i que està pensada per a tota mena de públic: des d'aquells apassionats del món de l'automòbil fins a un públic familiar. "No cal ser un entès per gaudir d'aquest tipus d'espectacles. Al final, és una activitat lúdica on també s'exposen cotxes de luxe, i és molt atractiu visualment" destacava Fraissinet.

En aquest sentit, el director de l'ACA -qui assegura que Andorra disposa d'entorns idíl·lics perfectes per desenvolupar aquest tipus d'activitats- apuntava, per exemple, que la celebració de la passada edició del Rali Tour Auto que va tenir lloc el passat abril, va atreure al Principat un total de 240 pilots i va provocar la reserva de 900 habitacions d'hotel, que es van traduir en un impacte econòmic d'uns 500.000 euros. A més, es va celebrar un sopar multitudinari amb 1.000 convidats. "El nostre objectiu és aconseguir que el Tour Auto se celebri cada tres anys al país i que Andorra es converteixi en un nou destí de la prova" indicava Fraissinet.

Per altra banda, Fraissinet també considera que seria interessant atreure nous ral·lis al país. Proves que, tot i situar-se a un nivell inferior al Tour Auto, podrien funcionar com un nou atractiu pel Principat. "Estem treballant per atreure el 'Rallye des Princesses', una competició exclusivament femenina que compta amb una vuitantena de participants" avançava el director general de l'ACA mentre afegia que aprofitarà l'espai d'aquest dijous per a fer també un apunt sobre la presència dels pilots andorrans en competicions internacionals: des de competicions en l'àmbit català fins al Dakar.